Un diciottenne di nome Mohammad, uno dei sopravvissuti al naufragio del peschereccio in Grecia, ha ritrovato suo fratello e si sono abbracciati tra le lacrime. Suo fratello, Fadi, è arrivato dai Paesi Bassi per rivederlo ed è riuscito ad abbracciarlo attraverso i cancelli del porto di Kalamata, dove i migranti sopravvissuti sono ospitati e ricevono tutte le cure del caso. Fadi si è intrattenuto a parlare brevemente con i giornalisti all’esterno della struttura e, con le lacrime agli occhi, ha raccontato che Mohammad era in Libia da due anni. Il bilancio delle vittime accertate è salito a 79 ma potrebbero essere ancora centinaia le persone disperse in mare. Secondo la BBC, a bordo potrebbero esserci stati fino a 100 bambini.

