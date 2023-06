Il video in timelapse mostra residenti locali e turisti che celebrano il giorno più lungo dell'anno

Una folla si è riunita a Stonehenge, nel sud dell’Inghilterra, ha assistito al sorgere del sole mercoledì, nel giorno più lungo dell’emisfero settentrionale. Druidi, pagani, hippy, residenti locali, turisti e streghe e maghi in costume si sono riuniti intorno a un cerchio di pietra preistorico su una pianura per esprimere la propria devozione al sole o per divertirsi in comune. Sono rimasti a Stonehenge per festeggiare la notte, salutare l’alba di mercoledì e celebrare il solstizio d’estate. Stonehenge, uno dei monumenti preistorici più famosi al mondo e Patrimonio dell’Umanità, è stato costruito sulle terre piatte della Piana di Salisbury in più fasi a partire da 5.000 anni fa, con l’unico cerchio di pietre eretto nel tardo Neolitico, intorno al 2.500 a.C. Alcune delle pietre, le cosiddette bluestones, sono note per provenire dalle Preseli Hills nel Galles sud-occidentale, a quasi 150 miglia (240 chilometri) di distanza, ma le origini di altre rimangono un mistero.

