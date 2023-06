Accompagnato dalla moglie e da uno dei figli

Papa Francesco, dopo il ritorno in Vaticano in seguito all’intervento chirurgico all’addome, ha incontrato il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, accompagnato dalla moglie e da uno dei suoi figli. L’incontro è durato 40 minuti. Diaz-Canel ha donato al Pontefice una scultura in argento, bronzo e legno e due volumi di poeti cubani. Bergoglio ha ricambiato con un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’ulivo. Diaz-Canel è il terzo presidente cubano a recarsi in Vaticano dopo la Rivoluzione cubana del 1959. I suoi predecessori, Fidel Castro e suo fratello Raúl, lo hanno fatto, rispettivamente, nel 1996 e nel 2015. Papa Francesco ha visitato l’isola di Cuba nel 2015.

