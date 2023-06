Era partito dalla Corea del Sud. Nessuno è rimasto ferito

Un aereo gestito dalla compagnia aerea low-budget Scoot con sede a Singapore è atterrato con una ruota sola all’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan all’inizio di lunedì dopo un volo da Seul. Nel filmato trasmesso dal canale locale EBC, l’aereo è stato visto rullare sulla pista con una ruota anteriore mancante. L’aereo è atterrato in sicurezza e nessuno è rimasto ferito. Secondo un rapporto della Central News Agency, il livello di pressione dei pneumatici era stato rilevato come anormale prima della discesa del volo. Dopo l’atterraggio, la ruota anteriore sinistra era mancante e anche l’asse appariva usurato. Il volo Scoot non è riuscito a tornare dall’aeroporto di Taoyuan a Singapore a causa della perdita della ruota anteriore sinistra. Scoot ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il volo TR897 da Incheon a Singapore via Taipei ha riscontrato un guasto tecnico al momento dell’atterraggio a Taipei. Secondo il Ministero dei Trasporti, l’Amministrazione dell’Aeronautica Civile e le autorità competenti indagheranno sull’incidente.

