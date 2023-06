E' accaduto a Windsor nel primo servizio di re Carlo III come monarca

Un soldato britannico è svenuto al Castello di Windsor durante il primo servizio di re Carlo III in qualità di monarca per l’Ordine della Giarrettiera. Gli agenti di polizia si sono precipitati ad aiutare il giovane soldato che è crollato a terra prima dell’inizio della cerimonia nel Regno Unito. Un altro soldato era svenuto sabato scorso a Londra, durante la cerimonia Trooping the Colour.

