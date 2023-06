ollai distrutti e alberi abbattuti

Un tornado ha colpito vicino la città di Scranton, in Arkansas, distruggendo pollai e abbattendo alberi sulle case. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti gravi. Nei prossimi giorni tempeste con venti, grandine e tornado potrebbero colpire la bassa valle del Mississippi. Nelle ultime settimane diversi violenti tornado hanno colpito diversi stati americani, come il Texas, l’Alabama e la Georgia.

