Prima visita di un segretario di Stato americano nella capitale cinese in cinque anni

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha aperto il secondo e ultimo giorno di colloqui con alti funzionari cinesi, incontrando il capo della diplomatico di Pechino Wang Yi. Confermato l’incontro con il presidente Xi Jinping prima della sua partenza in tarda serata. Nel primo round di colloqui, Blinken ha avuto un incontro di quasi sei ore con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Entrambe le parti hanno affermato che Qin aveva accettato l’invito del segretario di Stato Usa a visitare Washington, ma Pechino ha chiarito “i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono al punto più basso della loro costituzione“.

Il faccia a faccia tra Xi e Blinken viene considerato il vero obiettivo della visita in Cina del segretario di Stato americano e un eventuale rifiuto del leader cinese avrebbe rappresentato una battuta d’arresto nello sforzo di ripristinare e mantenere a livelli elevati le comunicazioni tra i due Paesi. Blinken è il funzionario americano di più alto livello a visitare la Cina da cinque anni a questa parte, ovvero da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica alla Casa Bianca e il suo viaggio di due giorni arriva dopo che i suoi piani iniziali di viaggio in Cina sono stati posticipati a febbraio dopo l’abbattimento di un pallone di sorveglianza cinese sopra gli Stati Uniti. Nonostante la presenza di Blinken in Cina, lui e altri funzionari statunitensi hanno minimizzato le prospettive di qualsiasi svolta significativa sulle questioni più critiche che devono affrontare le due maggiori economie del pianeta. Tuttavia, i colloqui potrebbero aprire la strada a un incontro, nei prossimi mesi, tra Biden e Xi.

Taiwan, Wang Yi a Blinken: “No spazio per compromessi”

Sulla questione di Taiwan per la Cina non c’è spazio per “alcun compromesso”. Lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi durante l’incontro con il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Lo riporta il Global Times. Secondo Wang gli Stati Uniti devono aderire al principio dell’unica Cina stabilito nei tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale cinese e opporsi all’indipendenza di Taiwan.

Usa-Cina, Wang Yi a Blinken: “Scegliere tra dialogo e conflitto”

Il viaggio del segretario di Stato americano, Antony Blinken, arriva in un momento “critico delle relazioni sino-americane, ed è necessario fare una scelta tra dialogo e confronto, cooperazione e conflitto“. Lo ha detto il capo della diplomazia del partito comunista cinese, Wang Yi, durante l’incontro con Blinken. Lo riporta la tv di stato cinese Cctv. “La storia va sempre avanti e le relazioni Cina-Stati Uniti alla fine andranno avanti”, ha aggiunto Wang, secondo cui “con un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle persone, della storia e del mondo” occorre “invertire la rotta delle relazioni sino-americane”.

Usa-Cina, Blinken: “Con Wang Yi colloqui franchi e produttivi”

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha definito i colloqui con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, “franchi e produttivi“. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller, citato dalla Cnn. Durante l’incontro, Blinken ha sottolineato la necessità per i due Paesi di gestire “responsabilmente” la loro concorrenza attraverso “canali di comunicazione aperti” per garantire che “non si arrivi a un conflitto”. Gli Stati Uniti, ha chiarito Blinken, continueranno a usare la loro diplomazia per “difendere gli interessi e i valori del popolo americano”. Nelle prossime ore il segretario di Stato americano incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping.

