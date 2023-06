Il presidente: "Noi parliamo di pace, loro parlano di guerra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma che nessuno dei sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina sia stato distrutto dalle forze russe. “Non importa che in Russia dicano che i nostri Patriot sono stati distrutti, sono ancora qui, stanno lavorando, tutti stanno abbattendo missili russi. Nel modo più efficiente possibile. Non è stato distrutto un solo Patriot”, ha detto Zelensky durante il suo discorso serale da Kiev.

Il presidente ucraino ha anche evidenziato il contrasto nelle visite di sette leader africani — presidenti di Comore, Senegal, Sudafrica e Zambia, nonché il primo ministro egiziano e i massimi inviati della Repubblica del Congo e dell’Uganda — venerdì nell’ambito di una sedicente ” missione di pace” sia in Ucraina sia in Russia per aiutare a porre fine alla guerra che dura da quasi 16 mesi. Zelensky ha affermato che l’intero tempo del contingente africano in Ucraina è stato dedicato alla discussione della formula di pace in 10 punti dell’Ucraina, mentre il tempo dello stesso gruppo in Russia è stato dedicato alla discussione della guerra. “Per quanto riguarda lo Stato terrorista, la loro unica preoccupazione ora dovrebbe essere come preparare la loro società, la società russa, al fatto che perderanno tutto, stanno distruggendo il futuro del loro Stato”, ha detto Zelensky. “La Russia perderà i territori occupati. Non c’è e non ci sarà alternativa ai nostri passi per la liberazione”.

