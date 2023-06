Violenti scontri a fuoco sono divampati a Jenin in Cisgiordania, dopo che l’esercito israeliano è entrato in città per arrestare due membri dei gruppi armati palestinesi e un veicolo blindato è stato oggetto di un’imboscata. Nella battaglia sono morti 4 palestinesi e un’altra ventina di persone sono rimaste ferite. Ci sono 7 feriti anche tra i militari dello Stato ebraico.

