È il rappresentante di più alto rango dell'amministrazione Biden che si reca a Pechino

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è partito dagli Stati Uniti per raggiungere la Cina dove è in programma la sua visita a Pechino. In precedenza, Blinken ha sottolineato l’importanza che Stati Uniti e Cina stabiliscano migliori linee di comunicazione. Si tratta del rappresentante di più alto rango dell’amministrazione Biden a visitare il Paese asiatico. Gli Stati Uniti vogliono assicurarsi “che la concorrenza che abbiamo con la Cina non si trasformi in conflitto” a causa di malintesi evitabili, ha sottolineato Blinken durante un briefing con i giornalisti a Washington.

