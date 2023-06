Foto di repertorio

Vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo

Scuola sotto attacco dei ribelli in Uganda, vicino al confine con il Congo. Secondo la polizia ugandese sono almeno 25 i morti. E’ stato dato alle fiamme un dormitorio e saccheggiato un negozio di alimentari. I 25 corpi sono stati recuperati e trasferiti all’ospedale di Bwera. Altre otto persone sono in condizioni critiche. La scuola si trova a circa 2 chilometri dal confine con il Congo. Non è ancora chiaro se tra i morti ci siano studenti. Inoltre gli aggressori potrebbero aver rapito alcune persone prima di fuggire, ed essere inseguiti dai militari dell’Uganda. La polizia ha riferito in un comunicato che le truppe ugandesi hanno rintracciato gli aggressori in territorio congolese. Secondo le autorità i responsabili dell’attacco sono le Forze Democratiche Alleate (Adf), gruppo ribelle islamista accusato di aver lanciato molti attacchi contro i civili negli ultimi anni, in particolare contro comunità in zone remote del Congo orientale. L’Adf si oppone da tempo al governo del presidente ugandese Yoweri Museveni, alleato degli Stati Uniti per la sicurezza, al potere dal 1986. Fondato all’inizio degli anni ’90 in Uganda, il gruppo è stato poi costretto a fuggire nel Congo orientale, dove molti ribelli riescono a operare per il controllo limitato che ha il governo centrale del Paese. L’Adf ha legami con lo Stato Islamico e a marzo, almeno 19 persone sono state uccise in Congo da sospetti suoi militanti. Per anni le autorità ugandesi hanno promesso di rintracciare i militanti dell’Adf “in patria e all’estero”. Nel 2021, l’Uganda ha lanciato attacchi aerei e di artiglieria congiunti in Congo contro i ribelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata