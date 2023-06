Diverse donne hanno denunciato presunti atti sessuali non consenzienti nei festini dopo i concerti della band

Indagine aperta dalla procura di Berlino contro Till Lindemann, frontman della band metal tedesca Rammstein. Le indagini dopo che diverse donne avevano pubblicamente denunciato presunti atti sessuali non consenzienti subiti in occasione di alcuni festini dopo i concerti del gruppo.

Le accuse

In articoli comparsi su Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz), una delle donne, 21 anni, ha affermato di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergo dopo una festa post-concerto, per poi svegliarsi con il cantante sopra di lei. Secondo i suoi ricordi, Lindemann era sdraiato su di lei quando ha ripreso conoscenza e le ha chiesto se doveva smettere. “E non sapevo nemmeno cosa volesse smettere di fare”, ha commentato la giovane. Lindemann, a un certo punto, se n’è andato.

Il sistema si è ripetuto in diverse città d’Europa, sempre con un processo molto simile. Le donne avrebbero dovuto inviare foto di se stesse in anticipo, oppure foto e video sono stati realizzati sul posto. Alle donne è stato chiesto in anticipo di vestirsi in modo attraente. Una donna ha riferito di essere stata chiaramente informata che l’accesso al concerto e alla festa dopo lo spettacolo sarebbe stato disponibile solo se c’era interesse per rapporti sessuali con Lindemann – e che il cantante, che ora ha 60 anni, vuole che partecipino solo donne molto giovani.

Le denunce

Ora si sono mosse anche le autorità giudiziarie, in seguito a due denunce. Come riporta Bild, una è stata ricevuta dalla polizia di Berlino e l’altra direttamente dall’ufficio del pubblico ministero. Secondo Bild, nei confronti di Lindemann c’è un “sospetto preliminare” “ai sensi dell’articolo 177 del codice penale (violenza sessuale; violenza sessuale; stupro)”.

Cantante respinge accuse: “Pronte azioni legali”

Lindemann nega categoricamente ogni addebito. Lo hanno annunciato gli avvocati berlinesi Simon Bergmann e Christian Schertz.

“Gravi accuse contro il nostro cliente sono state fatte da varie donne sui social network, in particolare su Instagram, Twitter e YouTube”, hanno affermato i legali. “È stato ripetutamente affermato che le donne ai concerti dei Rammstein sono state drogate con le ‘gocce knockout’ o alcol per consentire al nostro cliente di compiere atti sessuali su di loro. Senza eccezione, queste accuse sono false”. Gli avvocati hanno annunciato conseguenze legali. “Intraprenderemo immediatamente un’azione legale contro tutte le accuse di questo tipo“. Saranno esaminate anche le notizie sospette apparse sui media. “In un gran numero di casi”, questo è considerato “inammissibile”, ha dichiarato lo studio legale, secondo cui esiste “un pregiudizio contro il nostro cliente”.

Universal sospende in parte la collaborazione

In seguito alle accuse, l’etichetta discografica Universal avrebbe deciso di sospendere parte della collaborazione con la rock-band tedesca fino a nuovo avviso. La casa discografica sarebbe rimasta colpita dalle accuse contro Lindemann, secondo una dichiarazione della Universal a disposizione di Ndr e della Süddeutsche Zeitung (SZ). “Abbiamo il massimo rispetto per le donne che si sono espresse con tanto coraggio in questo caso”, ha scritto la portavoce di una delle più grandi etichette musicali del mondo. La casa discografica ha dunque sospeso le attività di marketing e promozionali per gli album del gruppo.

