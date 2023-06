Il bilancio è di almeno 79 morti, centinaia di dispersi e 104 sopravvissuti

Almeno 79 persone sono morte nel naufragio di un peschereccio avvenuto mercoledì al largo delle coste del Peloponneso, in Grecia. L’imbarcazione, carica di migranti, si è ribaltata: centinaia i dispersi, 104 i sopravvissuti. Si pensa che a bordo della barca ci fossero circa 750 persone. Le immagini mostrano le forze aeree elleniche mentre intervengono in mare per cercare di recuperare i sopravvissuti.

