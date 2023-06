Migliaia di persone sono state evacuate e portate in campi di soccorso

Il ciclone Biparjoy è arrivato in India e Pakistan. Massima allerta, quindi, per le forti piogge e le tempeste scatenate da questo fenomeno metereologico, che hanno già causato numerosi danni. In India migliaia di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e 75mila sono state portate in campi di soccorso. Le autorità hanno fatto sapere che i venti possono raggiungere raffiche di 140 km/h e che le onde in mare posso arrivare fino a sei metri di altezza in alcune zone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata