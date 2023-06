E' successo in un grande magazzino a Osaka. Il liquido ha provocato dolore e irritazioni a occhi e viso

La polizia di Osaka, in Giappone, ha arrestato una 33enne accusata di aver spruzzato un liquido su diverse donne provocando dolore e irritazioni al viso e agli occhi. E’ successo in un bagno al nono piano del grande magazzino Hankyu di Osaka. Sono ancora in corso le indagini.

Una delle vittime è una donna di 85 anni, ha dichiarato un funzionario della polizia locale a condizione di anonimato. La donna ha lamentato dolore alla guancia ed è stata portata in ospedale per essere curata. Almeno altre sei persone si sono viste spruzzare in faccia il liquido non ancora identificato e hanno riportato ferite agli occhi e altre irritazioni minori, ma nessuno di loro è rimasto gravemente ferito. Secondo le notizie locali, la polizia ha individuato la sospetta dopo aver analizzato le telecamere di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata