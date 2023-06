Raccolte all'aeroporto di Schoenefeld 33 tonnellate di materiale

In Germania la Croce Rossa si prepara a mandare aiuti alle popolazioni alluvionate nella zona di Kherson in Ucraina dopo la distruzione della diga di Kakhovka. 33 tonnellate di materiale, tra cui prodotti per l’igiene e acqua potabile sono state portate dai camion all’aeroporto di Schoenefeld per essere portate in Ucraina.

