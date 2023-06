Almeno 59 le vittime. Continuano le ricerche dei dispersi

È salito a 59 il numero dei morti nel naufragio di un peschereccio nella acque a sud-ovest di Pylos, in Grecia. Lo riferisce l’emittente greca Ert. I soccorsi greci hanno già portato in salvo 104 migranti, nessuno di loro parla inglese. Continuano le ricerche dei dispersi e si teme che il bilancio dei morti possa crescere ancora. Al momento dei soccorsi, nessuno dei migranti a bordo era provvisto di giubbotto di salvataggio. La barca su cui viaggiavano era salpata dalla Libia per dirigersi in Italia. Sono state proprio le autorità italiane ad allertare le autorità greche del naufragio, intorno alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì.

