Colpito un edificio residenziale di 5 piani. Allarmi aerei in tutto il Paese

È di 3 morti e 25 feriti il bilancio dei bombardamenti russi avvenuti nella notte a Kryvyi, in Ucraina. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il capo di Dnipropetrovsk Ova Serhii Lysak. I russi hanno preso di mira anche un’impresa privata, le persone si sono ritrovate sotto le macerie del magazzino. Attualmente le vittime accertate sono tre. I soccorritori stanno lavorando sul posto. Inoltre, 6 auto sono state danneggiate.

Tre missili nemici sono stati abbattuti dalle forze del sistema di difesa missilistica antiaerea “Est”, ma molti hanno ancora colpito la città. Pertanto, a seguito dell’urto contro l’edificio di cinque piani, secondo i dati preliminari, tre persone sono morte, 25 sono rimaste ferite, 19 di loro sono state ricoverate in ospedale. Ci sono ancora persone sotto le macerie.”Gli appartamenti dal primo al quinto piano sono in fiamme. L’incendio ha coperto 700 metri quadrati. I soccorritori lo stanno spegnendo”, ha detto Lysak.

Allarmi aerei in tutto il Paese

Allarmi aerei in tutta l’Ucraina stanno risuonando per possibili nuovi attacchi da parte dei russi, dopo i raid della notte con missili e droni. Lo riporta Rbc-Ucraina, riferendosi alle mappe di allerta aerea. Dopo l’attacco notturno dei russi, nel sud e nell’est del Paese, così come nelle regioni centrali e in parte settentrionali, ci sono segnali di possibili nuovi attacchi aerei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata