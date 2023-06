Le forze di Kiev hanno liberato tre villagi. Kim Jong-un scrive a Putin

Continua l’avanzata ucraina nel Donetsk dove le forze di Kiev hanno attaccato e liberato tre villaggi. Una controffensiva che procede e che nella notte ha portato nuove esplosioni e attacchi di artiglieria anche nelle città occupate dai russi di Tokmak e Melitopol, situate nell’oblast di Zaporizhzhia meridionale dell’Ucraina. Lo riferisce Vladimir Rogov, un collaboratore dell’amministrazione dell’occupazione illegale nell’oblast di Zaporizhzhia, come riportato dal Kiev Independent. Rogov ha affermato in un post su Telegram che, secondo le informazioni preliminari, la città di Tokmak è stata attaccata con “razzi occidentali a lungo raggio non guidati”.

In un successivo post su Telegram, Rogov ha affermato che si era verificata una “forte esplosione” nella città di Melitopol e che, secondo le informazioni preliminari, le difese aeree della città erano state operative. Rogov non ha fornito ulteriori informazioni su ciò che gli attacchi potrebbero aver preso di mira o su eventuali vittime e danni. L’avanzata di Kyiv a sud di Zaporizhzhia, anche attraverso la città di Tokmak, potrebbe rivelarsi particolarmente efficace poiché potrebbe interrompere il corridoio di terra tra la Russia continentale e la Crimea occupata, interrompendo così le linee di rifornimento russe.

Kim scrive a Putin, pieno sostegno ad azione Russia

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha promesso di “stringere le mani” a Vladimir Putin in un messaggio che ha segnato un altro segno dell’approfondimento dei legami tra la Corea del Nord e la Russia. In un messaggio inviato per celebrare la festa nazionale della Russia lunedì, il dittatore nordcoreano ha promesso il “pieno sostegno” del suo regime all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. E’ quanto si legge in un dispaccio dell’agenzia di stampa ufficiale Kcna. “La giustizia vincerà sicuramente e il popolo russo continuerà ad aggiungere gloria alla storia della vittoria”, ha detto Kim come riportato dal Guardian.

