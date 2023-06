Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio, città blindata. Il premier Sunak: "Scioccato"

Tre persone sono state trovate morte per strada nel centro di Nottingham questa mattina, nell’Inghilterra centrale. Lo fa sapere la polizia. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia è poi intervenuta in Milton Street, dove un furgone ha tentato di investire altre 3 persone, che si trovano ora ricoverate in ospedale. Lo riporta la Bbc. Si pensa che i due incidenti siano collegati tra loro.

“Desidero ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro costante risposta allo scioccante incidente di stamattina a Nottingham”. Lo scrive in un tweet il primo ministro britannico Rishi Sunak, commentando l’attacco di questa mattina nella città dell’Inghilterra in cui sono morte 3 persone. “Sono stato aggiornato sugli sviluppi. La polizia deve avere il tempo di svolgere il proprio lavoro”, aggiunge Sunak, “i miei pensieri sono rivolti ai feriti, ai familiari e ai cari di coloro che hanno perso la vita“.

