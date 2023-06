Previsti venti fino a 200 chilometri orari

Migliaia di persone sono state fatte evacuare da diverse zone costiere di India e Pakistan per l’arrivo del ciclone Biparjoy, il primo di quest’anno, che dovrebbe abbattersi sui due Paesi entro la fine di questa settimana. Le autorità hanno interrotto le attività di pesca, chiuso le zone delle spiagge, schierato personale di soccorso e annunciato piani di evacuazione. Dal Mar Arabico, il ciclone Biparjoy punta alla provincia pakistana del Sindh e alla costa dello Stato indiano occidentale del Gujarat. Si prevede che approderà giovedì 15 giugno e i venti potrebbero soffiare a oltre 200 chilometri orari. Il personale addetto alla gestione dei disastri è stato dispiegato in regioni e città densamente popolate lungo il percorso della tempesta. Probabilmente interesserà Karachi, in Pakistan, e due dei più grandi porti dell’India, Mundra e Kandla, nello Stato del Gujarat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata