Incidente tra cinque auto e un pullman sulla Napoli-Canosa

In un incidente tra cinque autovetture e un pullman sull’autostrada A16 Napoli-Canosa un automobilista è morto e l’autobus si è ribaltato in una scarpata dopo aver urtato uno dei veicoli fermi in autostrada. Lo riferisce Autostrade per l’Italia, spiegando che alle ore 6:45 circa sull’autostrada “è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5”. A dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

