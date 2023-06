Foto dall'archivio

Sono cittadini britannici, le fiamme per via di un cortocircuito

Le autorità egiziane hanno dichiarato che tre cittadini britannici risultano dispersi dopo che un’imbarcazione per immersioni subacquee su cui stavano navigando ha preso fuoco al largo della costa egiziana del Mar Rosso domenica. Secondo le autorità, 12 membri dell’equipaggio e 12 turisti britannici sono stati tratti in salvo dall’imbarcazione per immersioni subacquee di medie dimensioni, battezzata ‘Hurricane’, che è andata in fiamme al largo della città turistica di Marsa Alam, nel Mar Rosso meridionale.

È stata lanciata una squadra di ricerca per trovare gli altri tre turisti britannici, la cui identità non è stata rivelata. Dopo un primo esame dell’imbarcazione, le autorità egiziane hanno dichiarato che “un cortocircuito elettrico nella sala macchine della barca ha innescato l’incendio”. Il Ministero degli Esteri britannico ha dichiarato di essere in contatto con le autorità egiziane e di “sostenere i cittadini britannici coinvolti”.

