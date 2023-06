Foto dallarchivio

La ragazza è Anna Tuzzato e lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una Ong

Una ragazza italiana di 29 anni è morta la scorsa notte nell’incendio di una casa a Bruxelles. I vigili del fuoco di Bruxelles – riferisce il quotidiano belga Le Soir – sono intervenuti intorno alle 5 del mattino per un violento incendio in una casa situata in rue Aviateur a Etterbeek, e hanno scoperto, al secondo piano dell’edificio, la giovane donna priva di sensi. È stata avviata una rianimazione, invano. La ragazza è Anna Tuzzato e lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una Ong, riporta la Nuova Venezia.

“Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il piano terra della casa era completamente in fiamme”, ha spiegato Walter Derieuw, portavoce dei vigili del fuoco di Bruxelles, secondo quanto riporta Le Soir. “Ulteriori risorse, vigili del fuoco e personale infermieristico, sono state immediatamente inviate sul posto. Con il prezioso aiuto della zona di polizia di Montgomery, le persone presenti in casa sono state evacuate ed è stato istituito un perimetro di sicurezza ed esclusione”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata