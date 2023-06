L'attacco ad Odessa, 3 morti. Usati droni Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana, distrutti dalla contraerea

In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea di difesa russa. Lo scrive il ministero britannico della Difesa nel consueto aggiornamento di intelligence, pubblicato su Twitter, nel quale spiega che “nelle ultime 48 ore le truppe” di Kiev hanno svolto “operazioni significative”in diversi “settori dell’Ucraina orientale e meridionale”. Le perfomance russe, per contro, “sono state contrastanti: alcune unità stanno probabilmente conducendo manovre di difesa, mentre altre si sono ritirate con disordine, mentre aumentano le notizie di vittime russe a causa del ritiro attraverso campi minati”. L’aviazione russa, prosegue la Difesa britannica, “è stata insolitamente attiva sull’Ucraina meridionale. Tuttavia, non è chiaro se gli attacchi aerei tattici siano stati efficaci”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023

Attacco notturno a Odessa: 3 morti

E’ di almeno 3 morti e 10 feriti il bilancio dell’attacco condotto dalle forze russe su Odessa. Lo riferisce il comando ‘Sud’ delle forze ucraine. Lo riporta Unian. Viene specificato che l’attacco è stato condotto con droni ‘Shaded 131/136″, tutti distrutti dall’azione della contraerea. Tuttavia, a seguito della battaglia, i detriti di uno dei droni hanno colpito un palazzo e hanno provocato un incendio.

Onu: Dopo rottura diga peggiora crisi umanitaria

Dopo l’attacco alla diga di Kakhovka, nella regione del Kherson, la crisi umanitaria in Ucraina è “estremamente peggiorata”. Lo ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e le emergenze, Martin Griffiths. Lo riporta il Guardian. Griffiths ha spiegato che 700mila persone hanno bisogno di acqua potabile e che l’allagamento dei terreni agricoli in uno dei granai più importanti del mondo causerà una “problemi a cascata”, tra cui minori esportazioni di cereali, prezzi alimentari più elevati in tutto il mondo e minori quantità di cibo per milioni di poveri. L’Onu ha già raggiunto 30mila persone nelle zone inondate controllate dall’Ucraina, ma Griffiths ha detto di aver incontrato l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite per ottenere l’accesso anche nelle zone occupate dai russi.

Mosca: Donna uccisa da razzi Kiev su alloggi sfollati

Una donna sarebbe morta nei raid che le forze ucraine avrebbero condotto sulle zone di alloggio temporaneo destinate agli sfollati della aree allagate dal cedimento della diga di Kakhovka, nella regione del Kherson. Lo ha scritto su Telegram il governatore ad interim della regione, Volodymyr Saldo. Lo riporta la Tass. “Verso le 5 del mattino (le 4 in Italia), i criminali di guerra d’oltremare hanno continuato a colpire nei punti di alloggio temporaneo per le persone nell’Arabat Spit”, presumibilmente con i missili Storm Shadow di fabbircazione britannica, ha scritto. “I feroci bombardamenti da parte del regime criminale di Kiev contro l’insediamento del porto di Zhelezny sono continuati durante notte. Il Positive Hotel è stato distrutto”, ha proseguito.

Kiev, russi attaccano Kherson durante evacuazione, 3 feriti

“Durante le operazioni di evacuazione, le truppe russe hanno sparato di nuovo contro il centro regionale” di Kherson, “di conseguenza, tre persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza minorenne”. Lo scrive su Telegram l’ufficio del procuratore generale della regione di Kherson, riferendosi a un bombardamento di venerdì pomeriggio. “Gli oggetti delle infrastrutture civili sono stati danneggiati. I pubblici ministeri, insieme agli investigatori della polizia, continuano ad adottare tutte le misure necessarie per documentare i crimini di guerra dell’esercito russo”, prosegue.

Filorussi Crimea, distrutti 2 razzi balistici lanciati su penisola

Le forze di difesa aerea in Crimea hanno abbattuto due missili balistici lanciati dal sistema missilistico operativo-tattico ucraino (Otrk) ‘Grom-2’. Lo riferisce su Telegram il governatore della penisola annessa dalla Russia, Sergey Aksyonov. “In mattinata, le forze di difesa aerea hanno abbattuto due missili balistici lanciati dall’Otrk ucraino Grom-2. A seguito dell’attacco, non ci sono state vittime o feriti. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili”, ha scritto.

