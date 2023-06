Il presidente nella città dove un uomo ha ferito sei persone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato Annecy, sulle Alpi, il giorno dopo l’attacco in un parco della città portato da un richiedente asilo siriano, che ha accoltellato sei persone, tra cui 4 bambini, tra i 22 mesi e 3 anni. Almeno tre sono in gravi condizioni. L’uomo è stato arrestato. Il capo dell’Eliseo ha incontrato in prefettura gli uomini delle forze dell’ordine intervenuti per bloccare l’aggressore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata