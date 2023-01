L'attivista svedese è stata fermata, e poi rilasciata dalla polizia tedesca, durante una manifestazione vicino al villaggio Lützerath

“Ieri ho fatto parte di un gruppo che ha protestato pacificamente contro l’ampliamento di una miniera di carbone in Germania. Siamo stati fermati dalla polizia e poi arrestati, ma più tardi, in serata, siamo stati rilasciati. La protezione del clima non è un crimine”. Lo ha scritto su Twitter l’attivista per il clima, Greta Thunberg, fermata e poi rilasciata ieri in Germania durante una protesta vicino al villaggio di Lützerath.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 18, 2023