Il direttore Grossi ha rilasciato una nota per spiegare quanto sta accadendo nella centrale nucleare contesa in Ucraina

Allerta altissima per la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, contesa, in Ucraina. “La situazione generale nell’area vicina alla centrale nucleare di Zaporizhzhya sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Sono estremamente preoccupato per i rischi reali che la centrale corre in termini di sicurezza nucleare. Dobbiamo agire subito per prevenire la minaccia di un grave incidente nucleare e le relative conseguenze per la popolazione e l’ambiente”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, in una nota pubblicata sul sito dell’agenzia.

“Questo importante impianto nucleare deve essere protetto. Continuerò a fare pressione affinché tutte le parti si impegnino a raggiungere questo obiettivo vitale e l’Aiea continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a garantire la sicurezza nucleare dell’impianto”, ha aggiunto Grossi.

Prigozhin: “Completata operazione ‘tritacarne Bakhmut'”

Il leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin ha dichiarato conclusa l’operazione che il gruppo paramilitare aveva in corso ad Artemovsk, ‘Tritacarne Bakhmut’, ricordando – in una dichiarazione riportata dall’agenzia Ria Novosti – che l’obiettivo non era quello di conquistare la città, ma distruggere l’unità delle forze armate ucraine. Prigozhin ha precisato che il 95% del territorio di Artemovsk è ora sotto il controllo delle forze russe, e il restante 5%, secondo lui, “non ha alcun ruolo”.

Prilepin esce dal coma

Lo scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin è uscito dal coma dopo l’attentato in cui era rimasto coinvolto ieri. Lo ha confermato il governatore della regione Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia Ria Novosti. “Riguardo le condizioni di Zakhar: è uscito dal coma farmacologico e, secondo i medici, le sue condizioni di salute sono stabili ed è di umore allegro. Va tutto bene, grazie a Dio”, ha scritto il governatore. La notizia è stata confermata anche dall’addetto stampa dello scrittore.

