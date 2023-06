Così la ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser: "Mi batto per un'Europa dalle frontiere aperte"

“Mi batto per un’Europa con le frontiere aperte. Non trovare un accordo manderebbe un segnale sbagliato e porterebbe ad un isolamento a livello nazionale”. Lo ha detto la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, al suo arrivo al Consiglio Ue Interni a Lussemburgo. “Serve un compromesso comune, c’è un compromesso sul tavolo. È molto difficile per noi in Germania“.

