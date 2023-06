Il bilancio è di sei feriti tra cui quattro bambini: due sono in pericolo di vita

Un uomo, richiedente asilo siriano, ha aggredito con un coltello diverse persone in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione della Francia sulle Alpi. Il bilancio è di sei feriti, tra cui quattro bambini e due adulti. Due bimbi si trovano in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato arrestato dalla polizia. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul luogo dell’aggressione si recheranno oggi in visita la premier Borne e il ministro degli Interni Darmanin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata