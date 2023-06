Il leader di Kiev: "Il mondo intero saprà di questo crimine di guerra russo, il crimine dell'ecocidio"

“Il mondo intero saprà di questo crimine di guerra russo, il crimine dell’ecocidio. Questa deliberata distruzione della diga e di altre strutture HPP da parte degli occupanti russi è una bomba ambientale di distruzione di massa. Per il bene della propria sicurezza, il mondo dovrebbe ora dimostrare che la Russia non se la caverà con tanto terrore”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto messaggio alla popolazione. “Sono grato a tutti i leader e stati, tutte le nazioni e le organizzazioni internazionali che hanno sostenuto l’Ucraina e sono pronte ad aiutare il nostro popolo e i nostri sforzi di disoccupazione – ha detto -. Il Procuratore Generale ha già fatto appello all’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale per coinvolgere la giustizia internazionale nelle indagini sull’esplosione della diga”.

