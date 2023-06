Quarantaduemila le persone a rischio di inondazione dopo l'esplosione della diga. Nella notte altri bombardamenti su Kherson, un morto

Giorno 468 di guerra in Ucraina. Mentre si fa la conta dei danni dopo la distruzione della diga di Kakhovka, la regione di Kherson nella notte è stata bombardata per 70 volte dall’esercito russo con mortai, artiglieria, missili e aerei. A rivelarlo è stato il governatore ucraino locale Oleksandr Prokudin tramite il suo profilo Telegram, precisando che 29 attacchi erano diretti sulla città di Kherson. Il bilancio è di una persona morta e una ferita.

Dopo crollo diga, inondazioni anche a Mykolaiv

L’alluvione causata dal crollo della diga di Nova Kakhovka ha danneggiato alcuni ponti anche nella regione di Mykolaiv. Lo ha affermato alla Cnn il capo dell’amministrazione militare locale Ivan Kukhta spiegando che un ponte nel villaggio di Yelyzavetivka è stato distrutto e un altro nel villaggio di Halahanivka è stato completamente allagato. Kukhta ha aggiunto che le autorità stanno evacuando i residenti da un certo numero di abitazioni nel villaggio di Snihurivka.

Zelensky: “Chiazza di petrolio verso mar Nero”

A causa dell’esplosione della diga di Nova Kakhovka si sarebbe formata una ‘marea nera’ di almeno 150 tonnellate di petrolio che la corrente starebbe portando verso il Mar Nero. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una nota sul sito web della presidenza ucraina. “Non possiamo ancora prevedere quanti prodotti chimici, fertilizzanti e prodotti petroliferi immagazzinati nelle aree allagate finiranno nei fiumi e nel mare”, ha aggiunto.

Zelensky: “Terroristi russi non aiutano chi è colpito da inondazione”

“I terroristi russi hanno dimostrato ancora una volta di essere una minaccia per tutto ciò che vive. La distruzione di uno dei più grandi bacini idrici dell’Ucraina è assolutamente deliberata”. Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky allegando delle foto dell’alluvione e delle persone costrette a lasciare le loro case. “I nostri servizi di emergenza sono al lavoro per aiutare le persone – ha aggiunto – ma possiamo farlo solo sul territorio controllato dall’Ucraina. Nella parte occupata dalla Russia non cercano nemmeno di aiutare le persone e questo dimostra ancora una volta il cinismo con cui la Russia tratta le persone di cui ha catturato la terra”.

Kiev: 42mila persone a rischio

Sono “circa 42mila” le persone a rischio di inondazione su entrambe le sponde del fiume Dnipro dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka. Lo hanno detto funzionari ucraini citati dal Guardian. Il picco delle acque alluvionali è previsto per oggi. La previsione è arrivata dopo che il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha dichiarato martedì notte al consiglio di sicurezza che la rottura della diga “avrà conseguenze gravi e di vasta portata per migliaia di persone nell’Ucraina meridionale”.

Mosca: 2.700 case allagate

La distruzione della diga di Nova Kakhovka ha portato all’allagamento di circa 2.700 abitazioni in 15 insediamenti della regione di Kherson. Lo hanno riferito alla Tass i servizi di emergenza russi. In totale nella zona – secondo quanto viene riportato – vivevano 22mila persone di cui 1.300 sono state evacuate. Secondo il capo filorusso dell’amministrazione locale, Vladimir Leontiev, il villaggio di Korsunka sulla riva sinistra del Dnepr è stato completamente sommerso.

Filorussi: sette dispersi dopo esplosione diga

Sette persone risultano disperse dopo l’esplosione della diga di Nova Kakhovka e l’allagamento delle zone circostanti. Lo ha detto il capo dell’amministrazione cittadina filorussa, Vladimir Leontyev. Lo riporta Ria Novosti. “Stiamo cercando informazioni sui dispersi, c’erano dei pastori in quella zona, sappiamo per certo di almeno sette persone”, ha aggiunto. Secondo Leontiev, il livello dell’acqua nella zona è ancora “molto significativo”.

Filorussi Nova Kakhovka: livello acqua in città inizia a calare

Il livello dell’acqua nelle strade della città di Nova Kakhovka ha iniziato a diminuire. Lo riporta Ria Novosti citando l’amministrazione filorussa locale. Secondo il canale Telegram dell’amministrazione distrettuale dopo l’esplosione della diga – che secondo Mosca è imputabile alle forze armate di Kiev – il livello dell’acqua era salito di quasi 11 metri. L’abbassamento del livello dell’acqua nella notte è stato di circa 35 centimetri, viene riportato.

Tajani: “Da distruzione diga escalation del conflitto”

La distruzione della diga di Nova Kakhovka “cambia il conflitto” in Ucraina “perché non c’era mai stato un attacco contro un’infrastruttura che porta danni enormi alla popolazione sia nella parte occupata dai russi che in quella ancora in mano ucraina. È un involuzione, un’escalation e vedremo quali saranno le conseguenze soprattutto sulle povere persone che verranno sfollate dalle aree ormai allagate”. Lo ho ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista a Rtl 102.5. Tajani ha ribadito che occorre puntare su “una pace giusta” con i russi che devono ritirare le proprie truppe dall’Ucraina.

Intelligence Uk: probabili nuovi crolli e allagamenti

“È probabile che la struttura della diga di Nova Kakhovka si deteriori ulteriormente nei prossimi giorni, causando ulteriori allagamenti“. È l’analisi effettuata dall’intelligence del Regno Unito. Quanto alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si trova a 120km dalla diga, è “altamente improbabile” che debba affrontare ulteriori problemi di sicurezza immediati a causa del calo del livello dell’acqua nel bacino idrico.

Cnn: diga danneggiata pochi giorni prima del crollo

La diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnepr in Ucraina era stata danneggiata pochi giorni prima del suo cedimento strutturale. È l’analisi effettuata dalla Cnn consultando immagini satellitari dove si vede che il ponte stradale che attraversa la struttura era intatto fino al 28 maggio mentre alcune immagini scattate il 5 giugno mostrano una sezione mancante. L’analisi delle immagini a bassa risoluzione – continua l’emittente americana – fa supporre che il danno sia avvenuto tra l’1 e il 2 giugno. La Cnn conclude spiegando di non poter verificare in modo indipendente se il danno al ponte stradale abbia avuto un ruolo nel crollo della diga o se sia stato distrutto in un attacco deliberato da una delle parti in conflitto.

Kiev: soldati russi travolti da acque diga

Molti soldati russi sono stati travolti dall’acqua dopo il crollo della diga di Nova Kakovka, alcuni di loro sono rimasti uccisi, altri feriti. È il racconto fatto alla Cnn dal capitano delle forze armate ucraine Andrei Pidlisnyi. “Nessuno dalla parte russa è riuscito a scappare. Tutti i reggimenti che avevano da quel lato sono stati rimasti inondati”, ha dichiarato. Pidlisnyi ha spiegato che “la conformazione del terreno attorno al fiume ha fatto sì che l’esercito russo, situato sulla sponda orientale, abbia subito gravi perdite a causa della breccia nella diga”.

Isw: verosimile che russi abbiano fatto saltare la diga

Pur specificando di non poter effettuare una “valutazione definitiva sulle responsabilità dell’incidente”, il think tank americano Institute for the Study of War ritiene che “l’equilibrio tra prove, ragionamento e retorica” suggerisca che le forze armate russe abbiano “deliberatamente” danneggiato la diga di Nova Kakhovka. Secondo gli esperti infatti Mosca avrebbe un “interesse maggiore e più chiaro ad inondare il basso Dnipro” rispetto a Kiev in quanto allagare il territorio “complica i tentativi di controffensiva ucraina”.

Kiev: uccisi oltre 800 soldati russi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno ucciso 880 soldati russi portando il totale dall’inizio del conflitto a 212.030 mila. È quanto si legge nell’aggiornamento quotidiano fornito dai militari di Kiev. A questi si aggiungono 3.873 carri armati, 7.560 veicoli corazzati da combattimento, 3.640 sistemi di artiglieria, 352 sistemi di difesa aerea , 314 velivoli, 299 elicotteri, 1.171 missili da crociera e 18 navi.

Medvedev: “Fermare controffensiva e rovesciare regime Kiev”

“Il nemico e il mondo occidentale che lo sostiene sono pronti a tutto pur di cancellare la Federazione Russa dalla faccia della Terra”. Lo ha scritto in un post su Telegram, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa parlando della controffensiva ucraina. “Pertanto, ora l’importante è concentrarsi sul dare una risposta decente. Il nostro esercito ha un vantaggio significativo nell’aviazione, nelle forze corazzate e nelle armi ad alta precisione Dobbiamo fermare il nemico e poi lanciare un’offensiva”, ha aggiunto Medvedev. “Il nostro obiettivo oggi non è solo liberare le nostre terre e proteggere la nostra gente ma il completo rovesciamento del regime nazista di Kiev“.

Kiev: drone su abitazione in regione Sumy, due morti

Un attacco delle forze armate russe tramite droni ‘Shahed’ sulla regione di Sumy ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il servizio stampa dell’ufficio del procuratore della regione di Sumy. Un uomo di 41 anni è morto in una casa, una donna di 60 anni è deceduta in un’altra mentre suo marito è stato ricoverato”, si legge in una nota.

