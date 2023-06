Non si segnalano feriti. L'incidente ha causato rallentamenti del traffico

Un camion che trasportava tonnellate di colla per tappeti si è schiantato mercoledì a Auckland, in Nuova Zelanda, riversando la sostanza appiccicosa su una strada trafficata. Non sono stati segnalati feriti. L’incidente ha causato rallentamenti del traffico.

