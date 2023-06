È il primo reale britannico a deporre in aula dal 19esimo secolo

Il principe Harry è arrivato all’Alta corte di Londra per testimoniare nel caso che vede indagato per pirateria informatica e spionaggio illegale l’editore del tabloid britannico Daily Mirror che Harry accusa di hacking telefonico. Il principe, arrivato nel tribunale a bordo di un suv nero, è determinato a chiedere conto alla stampa britannica di quella che ritiene essere una persecuzione ai danni suoi e della sua famiglia. Il Mirror è accusato, in particolare, di ricorrere a tecniche illecite “su scala industriale” per ottenere scoop. Harry sarà il primo reale britannico dal 19esimo secolo a testimoniare in tribunale. Dovrà affrontare il controinterrogatorio di un avvocato del Mirror group newspapers.

