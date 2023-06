Kiev accusa Mosca di aver fatto saltare in aria l'impianto

Kiev accusa Mosca di aver fatto saltare in aria la diga di Kakhovka, a sud del Paese, vicino a Kherson. Il ministero dell’Interno ucraino ha chiesto ai residenti di diversi villaggi che si trovano lungo il fiume Dnipro e ai cittadini di Kherson di raccogliere documenti essenziali e animali domestici, spegnere gli elettrodomestici e andarsene. Oleksandr Prokudin, governatore della regione, ha dichiarato, in un video pubblicato su Telegram, che “l’esercito russo ha commesso un altro atto di terrore” e ha avvertito che l’acqua raggiungerĂ “livelli critici” entro cinque ore. Volodymyr Zelensky, intanto, ha convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale.

