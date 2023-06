Kathleen Folbigg era finita in prigione con l'accusa di aver ucciso i suoi quattro figli

Kathleen Folbigg, dopo aver trascorso 20 anni in prigione in Australia con l’accusa di aver ucciso i suoi quattro figli, è stata graziata e rilasciata. Lo ha annunciato il Procuratore generale del Nuovo Galles del Sud d’Australia Michael Daley, spiegando di aver consigliato al governatore Margaret Beazley di perdonare incondizionatamente la oggi 55enne Kathleen Folbigg. L’ex giudice Tom Bathurst aveva rivelato la scorsa settimana che c’erano ragionevoli dubbi sulla colpevolezza di Folbigg sulla base di nuove prove scientifiche secondo cui le morti dei bambini sarebbero potute essere legate a cause naturali, come ha sempre sostenuto la donna. Quest’ultima stava scontando una pena detentiva di 30 anni che sarebbe scaduta nel 2033. Avrebbe potuto disporre della libertà condizionale solo nel 2028. “Sono estremamente umile e grata per essere stata graziata e rilasciata. Oggi è una vittoria per la scienza e soprattutto per la verità”, ha detto Folbigg.

