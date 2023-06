Tra i fermati anche Chan Po-ying, la leader del partito di opposizione 'Lega dei socialdemocratici'

Almeno 32 persone sono state arrestate a Hong Kong nei pressi di Victoria Park in occasione dell’anniversario degli eventi di Piazza Tienanmen. Fra loro anche Chan Po-ying leader del partito di opposizione Lega dei socialdemocratici. La donna – viene spiegato – teneva una candela in una mano e due fiori di carta gialla nell’altra. È stata portata via dagli agenti di polizia. L’emittente pubblica Rthk ha riferito che la polizia ha schierato fino a 6.000 agenti per pattugliare le strade, tra cui Victoria Park e il quartier generale del governo.

La polizia ha dichiarato di aver arrestato una donna per aver presumibilmente ostacolato gli agenti di polizia nello svolgimento delle loro funzioni e di aver portato via altre 23 persone con il sospetto di aver violato la pace pubblica per ulteriori indagini.

