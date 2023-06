Il tribunale di Dresda le ha inflitto una pena di reclusione di cinque anni e tre mesi

Disordini nella città di Lipsia, nella Germania orientale, dopo la condanna al carcere inflitta a una giovane donna per aver partecipato ad attacchi contro presunti neonazisti e altri estremisti di destra. Diverse barricate fatte di bidoni della spazzatura e pallet sono state date alle fiamme. I manifestanti hanno anche fatto esplodere petardi e la polizia ha effettuato diversi raid per disperdere la folla. Le forze dell’ordine hanno anche utilizzato un cannone ad acqua per spegnere le fiamme. Il tribunale di Dresda ha condannato Lina E. per appartenenza a un’organizzazione criminale e lesioni personali gravi, con una pena di reclusione di cinque anni e tre mesi. Alcune ore dopo, il tribunale ha comunicato che la donna è stata rilasciata a condizioni non specificate, dopo aver trascorso circa due anni e mezzo in carcere prima del verdetto.

