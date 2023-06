Colpiti in particolare i cittadini che vivono nei sobborghi della città

Una tempesta di sabbia ha ricoperto Baghdad, colpendo in particolare chi vive nei sobborghi della capitale in Iraq. Molti abitanti del luogo e persone che lavorano per le strade hanno dovuto indossare maschere fin dalle prime ore del mattino. È stata la prima tempesta di sabbia che ha interessato Baghdad quest’anno. Le tempeste di sabbia sono un evento regolare a Baghdad, che è protetta dal deserto solo da una sottile striscia di terra tra i fiumi Tigri ed Eufrate.

