In migliaia per le strade di Buenos Aires, chiedono al governo di applicare leggi severe contro gli uomini

Migliaia di donne sono scese in strada a Buenos Aires, in Argentina, per celebrare l’ottavo anniversario del movimento di base “Non una di meno”, che ha messo in scena proteste di massa contro la violenza di genere nel Paese. Con abiti colorati, bandiere e tamburi in marcia, le donne hanno rivendicato la fine dell’apparentemente inarrestabile violenza maschile. Le manifestanti chiedono al governo di applicare leggi che giudichino e condannino gli uomini che uccidono le donne e di educare le giovani generazioni ai loro diritti sessuali e personali. In Argentina, un programma nazionale di educazione sessuale completa è in vigore per legge dal 2006. I settori conservatori ed ecclesiastici hanno criticato la sua attuazione nelle scuole. La violenza di genere è diventata di interesse nazionale e sono state emanate leggi per cercare di fermarla, ma ad oggi non è molto chiaro il reale successo della loro applicazione.

