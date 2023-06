Migliaia di persone hanno invaso le strade di Belgrado, in Serbia, per protestare contro il governo dopo le due sparatorie di massa avvenute il mese scorso nel Paese balcanico. I cittadini scesi in piazza hanno gridato slogan contro il presidente Aleksandar Vucic, chiesto le dimissioni di alti funzionari dell’esecutivo e la revoca delle licenze di trasmissione per le reti televisive che, a loro dire, promuovono la violenza.

