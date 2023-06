(LaPresse) Tre soldati israeliani sono stati uccisi al confine con l’Egitto. I primi due militari, un uomo e una donna, sono morti dopo che un poliziotto di frontiera al valico di Nitzana ha aperto il fuoco verso i due. In una successiva operazione alla ricerca dell’aggressore è divampato uno scontro a fuoco e l’agente è stato ucciso mentre un altro soldato israeliano è morto e un secondo è rimasto ferito. Il valico si trova a circa 40 chilometri a sud-est del punto in cui convergono il confine di Israele con l’Egitto e la Striscia di Gaza. L’esercito egiziano ha confermato l’identità dell’agente, che era impegnato in ‘operazione anti-droga nell’area. I due paesi indagano sull’accaduto. La zona viene utilizzata per importare merci dall’Egitto destinate a Israele o alla Striscia di Gaza governata da Hamas ma viene utilizzata anche dai trafficanti di droga.

