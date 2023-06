Il leader di Kiev ha denunciato che alcuni erano chiusi a chiave durante gli attacchi russi

“Stiamo facendo del nostro meglio per proteggere le persone. Non c’è stato nessun incontro internazionale di questo tipo, nessun negoziato internazionale di questo tipo in cui non sia stata sollevata la questione della difesa aerea per l’Ucraina. Ma proteggere le persone significa proteggerle a tutti i livelli. I rifugi devono essere accessibili”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio.

“Situazioni come quell della scorsa notte a Kiev, quando le persone sono venute al rifugio e il rifugio è stato trovato chiuso, non dovrebbero mai più ripetersi”, ha spiegato. “È dovere delle autorità locali, un dovere molto specifico, garantire che i rifugi siano disponibili e accessibili 24 ore su 24. È doloroso vedere la negligenza di questo dovere. È doloroso vedere vittime. E se il dovere non viene adempiuto sul campo, è responsabilità diretta delle forze dell’ordine far osservare la giustizia”, ha aggiunto.

