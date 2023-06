Auguri dall’Ucraina per la Festa della Repubblica che cade il 2 giugno. “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana”. Lo ha scritto con un messaggio in italiano su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell’Italia nella difesa della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina. Oggi l’Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano. Insieme raggiungeremo il nostro obiettivo comune: una pace giusta e sostenibile in Europa e nel mondo!”, ha scritto ancora Zelensky.

Congratulazioni a @GiorgiaMeloni e al popolo 🇮🇹 per la Festa della Repubblica Italiana. Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell’🇮🇹 nella difesa della sovranità e dell’indipendenza dell’🇺🇦. Oggi 🇺🇦 lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata