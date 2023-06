Si dice che il sospetto sia un membro delle forze armate di Kiev: lo riportano i media tedeschi

Secondo i resoconti dei media tedeschi, c’è stato una perquisizione delle forze dell’ordine a Francoforte sull’Oder nel Brandeburgo in relazione all’attacco agli oleodotti Nord Stream nel Mar Baltico. L’Ufficio federale della polizia criminale ha identificato una donna come testimone e ha perquisito il suo appartamento a Francoforte sull’Oder la scorsa settimana, come riportato da Wdr, Ndr, Süddeutsche Zeitung nonché lo “Spiegel” riferiscono all’unanimità. Il pubblico ministero federale ha confermato la perquisizione di una persona non sospetta lo scorso 25 maggio. La donna sarebbe l’ex compagna di un ucraino ora sospettato di essere coinvolto nell’attacco agli oleodotti. Il cellulare della donna è stato sequestrato ed è stato prelevato un campione di Dna del figlio della donna e dell’ucraino. Il campione è ora apparentemente da confrontare con una traccia di Dna trovata sullo yacht a vela ‘Andromeda’ che sarebbe stato utilizzato per il presunto attentato al Nord Stream.

Si dice che il sospetto sia un membro delle forze armate di Kiev e che attualmente stia prendendo parte a operazioni di combattimento in Ucraina. Il sospetto farebbe parte di un gruppo di sei persone che avrebbero noleggiato uno yacht con passaporti falsi per piazzare ordigni esplosivi attorno all’oleodotto a 80 metri di profondità. In questo contesto, i resoconti dei media avevano ipotizzato il presunto coinvolgimento di un gruppo filo-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sempre negato che l’Ucraina fosse coinvolta negli attacchi.

