Ieri lo scoop del Nyt che accusava un gruppo filo-ucraino

L’Ucraina non ha “nulla a che fare” con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale dei ministri della Difesa. “Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi”, ha affermato Reznikov. “Penso che le indagini delle autorità ufficiali descriveranno tutti i dettagli. Potrebbe sembrare quasi un complimento per le nostre forze speciali… ma non è opera nostra”, ha aggiunto.

“Ovviamente gli autori dell’attacco vogliono distogliere l’attenzione. Questo è un chiaro scoop coordinato”, ha detto invece il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le indiscrezioni del New York Times e di alcuni media tedeschi in merito alle indagini sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream che porterebbero a un gruppo filo-ucraino come responsabile delle esplosioni. Peskov ha definito la vicenda “strana”.”Sembra un crimine mostruoso”, ha aggiunto. Il portavoce del Cremlino ha quindi chiesto che sulla questione venga svolta un’inchiesta “chiara e tempestiva con tutti coloro i quali possono aiutare a far luce” su quanto accaduto. Peskov ha poi ribadito la necessità che anche la Russia sia coinvolta nelle indagini, aggiungendo che Mosca ha ricevuto indicazioni in questo senso pochi giorni fa da Danimarca e Svezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata