L’aviazione russa ha distrutto l’ultima nave da guerra ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Mosca. “Il 29 maggio, un attacco missilistico di precisione dell’aviazione russa contro una nave da guerra ancorata nel porto di Odessa ha distrutto l’ultima nave da combattimento ucraina, la Yuriy Olefirenko”, afferma il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, in un video.

Sempre oggi il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov ha descritto la situazione nelle regioni confinanti con l’Ucraina, in particolare a Belgorod, come “piuttosto allarmante”. “Siamo davvero preoccupati per questa situazione, i bombardamenti di oggetti civili continuano”, ha detto Peskov, “anche in questo caso, tra l’altro, non abbiamo sentito finora una sola parola di condanna da parte di nessun partito appartenente all’Occidente collettivo”.

