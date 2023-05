Il presidente uscente ha vinto le presidenziali al ballottaggio

Terzo mandato per Erdogan che vince il ballottaggio delle presidenziali in Turchia. “La nostra gente ci ha dato fiducia ancora una volta“, ha commentato il leader turco che resterà in carica fino al 2028. Festeggiamenti in tutte le principali città turche. I supporter del ‘Sultano’ esultano anche per le strade di Londra.

