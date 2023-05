La scoperta nella necropoli faraonica di Saqqara, poco fuori dalla capitale Il Cairo

Sensazionale scoperta in Egitto. Nella necropoli faraonica di Saqqara (che fa parte dell’antica capitale egiziana di Memphis, patrimonio dell’umanità dell’Unesco), poco fuori da Il Cairo, sono stati recentemente ritrovati antichi laboratori per la mummificazione e diverse tombe. Lo ha annunciato Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo egiziano per le antichità, spiegando che i laboratori erano stati utilizzati per mummificare uomini e animali sacri e risalgono alla 30esima dinastia faraonica (380 a.C.–343 a.C.) e al periodo tolemaico (305 a.C.–30 a.C.). All’interno gli archeologi hanno trovato vasi di argilla e altri oggetti apparentemente usati per la mummificazione, oltre che vasi rituali.

