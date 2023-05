Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato maggiori dettagli sullo scambio di prigionieri con la Russia, spiegando che 106 persone sono state rimpatriate in Ucraina, inclusi otto ufficiali e 98 soldati e sergenti. Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli sui prigionieri russi restituiti ma ha mandato un messaggio alle truppe ucraine su come la cattura di prigionieri consenta loro di concludere tali accordi. “Sono grato a ciascuno dei nostri soldati che hanno assicurato che avessimo un fondo di scambio adeguato. Tutti in prima linea dovrebbero ricordarlo: più prigionieri di guerra russi prendiamo, più la nostra gente potrà tornare. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo risultato”.

